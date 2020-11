Brand in Frankfurter Gefängnis: Feuer bricht in Haftzelle aus

JVA Preungesheim

+ © Boris Roessler In der Frankfurter JVA Preungesheim hat es am Sonntagmittag in einer Einzelzelle gebrannt. (Symbolbild) © Boris Roessler

In der Frankfurter JVA Preungesheim hat es in der Zelle eines Häftlings gebrannt. Die Polizei will Brandstiftung nicht ausschließen.