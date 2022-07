Frankfurt kann Stehplätze in Champions League nutzen

Teilen

Blick auf leere Zuschauerränge im Stadion der Eintracht Frankfurt. © Alexander Hassenstein/getty/Pool/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurt kann in der Champions League seinen Fans Tickets für Stehplätze anbieten und somit die Stadionkapazität voll ausschöpfen. Wie die Hessen am Mittwoch mitteilten, hat das UEFA-Exekutivkomitee drei Ländern für die Saison 2022/23 dafür die Erlaubnis erteilt. Neben Deutschland dürfen auch Frankreich und England in allen UEFA-Clubwettbewerben testweise Stehplätze nutzen.

Frankfurt/Main - Für die Eintracht bedeutet dies, dass in der ersten Champions-League-Spielzeit in der Geschichte des Vereins bis zu 51.500 Zuschauer das Stadion besuchen können.

„Das ist eine kluge und mutige Entscheidung der UEFA, die wir sehr begrüßen. Stehplätze bei internationalen Spielen haben schon seit Längerem wieder eine Chance verdient und wir freuen uns, dass sich jetzt, auch und gerade mit Hilfe von Football Supporters Europe, die lange Überzeugungsarbeit bezahlt gemacht hat“, sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke. dpa