Neue Warnstreiks in Frankfurt und Kassel: Busse und Bahnen stehen still

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu neuen Streiks auf. Pendler mit Bus und Bahn müssen sich unter anderem in Frankfurt und Kassel ab Donnerstag auf Verspätungen einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi Hessen hat zu erneuten Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen.

hat zu erneuten im ÖPNV aufgerufen. In Frankfurt , Wiesbaden, Kassen und Marburg kommt es ab Donnerstag (19.11.2020) zu Störungen und Verspätungen.

, und kommt es ab Donnerstag (19.11.2020) zu Störungen und Verspätungen. Am Samstag sollen Busse und Bahnen in einigen Städten ganz stillstehen.

Frankfurt – Und wieder stehen Busse und Bahnen still: Weil die Tarifverhandlungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) festgefahren sind, ruft die Gewerkschaft Verdi rund 4500 Beschäftigte in Hessen auf, am kommenden Samstag (21.11.2020) erneut in einen Warnstreik zu treten, teilt die Gewerkschaft mit. Bereits Ende September und im Oktober hatten Beschäftige des ÖPNV in Hessen ihre Arbeit niedergelegt.

Betroffen sind mehrere Städte in Hessen. So sollen in Kassel Bahnen und Busse in den Stationen bleiben, in Marburg und Wiesbaden stehen Busse still und in Frankfurt fallen U-Bahnen und Straßenbahnen aus. Der Streik soll von Betriebsanfang bis Betriebsende andauern. Bereits im September und Oktober hatten die Beschäftigten des ÖPNV in Hessen ihre Arbeit niedergelegt.

Frankfurt: U-Bahnen und Straßenbahnen

Kassel: Busse und Bahnen

Wiesbaden: Busse

Marburg: Busse

Streiks in Frankfurt und Kassel: Verdi Hessen will Druck ausüben

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi Druck auf ihren Verhandlungspartner, die kommunalen Arbeitgeber, ausüben. „Die kommunalen Arbeitgeber koppeln die Übernahme der im öffentlichen Dienst vereinbarten Corona-Prämie für die Beschäftigten im hessischen ÖPNV an ein nicht annehmbares Gesamtpaket“, begründet Verdi-Landesfachbereichsleiter Mathias Venema die erneuten Warnstreiks. „Wenn wir dieses Gesamtangebot annehmen, dann zementieren wir die deutlichen Unterschiede in der Tarifierung zwischen Hessen und den anderen Bundesländern für mehrere Jahre – das ist nicht akzeptabel.“

Warnstreiks des ÖPNV in Frankfurt und Kassel sollen bereits am Donnerstag beginnen

Verdi Hessen ruft das Personal im Bereich Technik, den Werkstätten und Verwaltung auf, bereits am Donnerstag (19.11.2020) mit den Warnstreiks zu beginnen. Durch die Streiks kann es zu Verzögerungen im Betrieb des ÖPNV kommen, denn Störungen an Weichen oder Bahnen würden in diesen Zeitraum nicht behoben, teilte ein Verdi-Sprecher am mit.

Um den Schulbetrieb während der Corona-Pandemie nicht zu gefährden, werde der Warnstreik des Fahrpersonals auf den kommenden Samstag verlegt, heißt es in der Mitteilung. Sollten die nächste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern am Dienstag (24.11.2020) scheitern, „behält sich Verdi ausdrücklich vor, an den bevorstehenden Adventssamstagen zu streiken“, teilt die Gewerkschaft mit. (Joshua Bär)