Kioskstreit eskaliert: Kunden vertreiben Randalierer mit Getränkekisten und Billardstöcken

Von: Sebastian Richter

Bei einem Kiosk in Frankfurt eskaliert ein Streit. (Symbolfoto) © dpa / Robert Michael

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann randaliert in einem Kiosk in Frankfurt. Andere Kunden wehren sich – und greifen zu kuriosen Waffen.

Frankfurt – Am Freitagabend (4. August) kam es vor einem Kiosk in der Homburger Landstraße in Frankfurt zu einem bedrohlichen Vorfall, als eine verbale und körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ausbrach.

Gegen 19.50 Uhr gerieten ein 40-jähriger Kioskangestellter und ein 32-jähriger Mann in einen hitzigen Streit. Auslöser war ein Hausverbot, das der Kioskangestellte dem 32-Jährigen erteilte, nachdem dieser den Verkaufsraum betreten wollte. Die Ablehnung des Zugangs führte zu einer heftigen Reaktion seitens des jungen Mannes, der sich mit dem Hausverbot nicht einverstanden zeigte. Die Situation eskalierte, als der Angreifer ein Messer zog und dem Kioskangestellten mit Gesten und Worten drohte.

Randale an Frankfurter Kiosk: Kunden verfolgen 32-Jährigen

Der bedrohte Kioskangestellte flüchtete in sein Geschäft und verschloss die Tür, doch der aufgebrachte Mann setzte seine Aggression fort, indem er gegen die Fensterscheiben schlug. Weitere Personen, die sich am Kiosk aufhielten, wurden auf den Vorfall aufmerksam. Gemeinsam versuchten sie, den Störenfried mit Besenstielen und Billardstöcken von der Szene zu vertreiben. Ein 30-jähriger Mann griff sogar zu einer Getränkekiste und warf sie auf den Randalierer. Außerdem besprühte er ihn mit einem Pfefferspray. Angesichts der Gegenwehr flüchtete der Mann.

Die Gruppe verfolgte den mit einem Messer bewaffneten Mann bis zur Sigmund-Freud-Straße, wo die eintreffenden Polizeistreifen die Situation unter Kontrolle brachten und die Beteiligten überprüften. Während der Verfolgung schlug der 32-jährige Tatverdächtige mit dem Kopf gegen ein geparktes Fahrzeug, wodurch dieses beschädigt wurde.

Kioskstreit in Frankfurt eskaliert – Ermittlungen der Polizei gehen weiter

Der 32-Jährige erlitt im Verlauf der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung an der Hand sowie eine Platzwunde am Kopf und wurde daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nun steht er unter dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Ebenfalls muss sich der 30-jährige Kioskbesucher mit dem Pfefferspray wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. (spr)

Bei einem Kiosk im Frankfurter Gallus kam es zuletzt zu einer Auseinandersetzung, bei der wohl eine Machete gezogen wurde. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft.