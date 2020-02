Lagerhalle steht in Flammen: Rauchwolke zieht über Frankfurt

Großbrand in Frankfurt: Eine Lagerhalle steht in Flammen, die Rauchwolke zieht über die Stadt.

Frankfurt – In Frankfurt-Rödelheim brennt eine Lagerhalle. Das Feuer ist am Sonntagabend (02.02.2020) ausgebrochen. Die Rauchwolke ist auch in anderen Stadtteilen bemerkbar.

Großbrand in Frankfurt: Lagerhalle steht lichterloh in Flammen

Ein Sprecher der Feuerwehr Frankfurt teilte auf Nachfrage mit, dass die Kräfte um 17.23 via Notruf über den Brand in Rödelheim informiert wurden. Es ist noch nicht bekannt, um wie viel Uhr das Feuer ausgebrochen ist.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stand die rund 2000 Quadratmeter große Lagerhalle bereits völlig in Flammen und brannte lichterloh. Die Halle ist fast komplett ausgebrannt, nur noch ein sehr kleiner Teil steht. Der Feuerwehrsprecher sagte: „Das meiste ist weg.“

Großbrand in Lagerhalle in Flammen: Rauchwolke zieht über Frankfurt

Das Feuer des Großbrandes war noch von weiter Entfernung zu sehen, zudem breitete sich eine starke Rauchwolke aus. Anwohner, wurden gebeten zu Hause zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Nach Angaben des Frankfurter Feuerwehrsprechers informierte die Polizei die Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen.

Eine Gesundheitsgefahr bestand jedoch nicht. „Die Anwohner wurden durch den Rauch kaum belästigt“, sagte der Sprecher. Der Grund: Der Wind trug den Rauch recht schnell von der Lagerhalle weg. Dies hatte zur Folge, dass der Rauch in andere Stadtteilen zu riechen war. Er zog über die Autobahn A5.

In #Rödelheim brennt eine Lagerhalle in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten dauern an. pic.twitter.com/Z9Pp696iys — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) February 2, 2020

Brand in Frankfurt: Feuerwehr bekämpft Brand in Lagerhalle und hat langen Abend

Verletzt wurde bei dem Brand in der Lagerhalle in Frankfurt-Rödelheim niemand. Die Feuerwehr konnte auch keine Personen in der Halle antreffen. Auch alle Einsatzkräfte seien unverletzt, teilte der Sprecher mit. Die Feuerwehr ist noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Heißt: Die Glutnester werden bekämpft. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Arbeiten noch bis etwa 21.45 Uhr andauern.

Immer wieder brechen Brände in Lagerhallen aus. Ein Wertstoffentsorgungsbetrieb im Frankfurter Ostend brannte, auch hier war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Kurios: Bei einem Hallenbrand im Kreis Groß-Gerau fand die Polizei Hanfpflanzen.

