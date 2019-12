Brutale Attacke! Mann geht wild auf Bar-Besucher los und verletzt Frau schwer

Der 31-jährige Mann attackierte die beiden Opfer in einer Bar in der Innenstadt von Frankfurt mit einer Glasflasche.

In einer Bar in der Innenstadt von Frankfurt ist ein Streit eskaliert. Ein Mann geht unter anderem auf eine 42-jährige Frau los und verletzt sie schwer.

Frankfurt - Ein Streit in einer Bar in der Innenstadt von Frankfurt ist völlig eskaliert. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 01.50 Uhr in einer Bar in der Alte Gasse zu einer Auseinandersetzung, wie die Polizei Frankfurt mitteilte.

Der Streit zwischen einem 31-jährigen Mann aus Langen und den 34 und 42 Jahre alten Opfern wurde nach Konsum von Alkohol und vermutlich auch anderer Drogen handgreiflich. Der tatverdächtige Mann schlug zunächst dem 34-Jährigen mit einer Glasflasche auf Kopf und verletzte diesen.

Angriff in Bar in Frankfurt: Mann verletzt Frau im Gesicht schwer

Schlimmer erwischte es wohl aber die 42-jährige Frau. Auch sie schlug der Mann wohl mit einer Flasche in Richtung Kopf, erwischte die Frau dabei im Gesicht. Die Folgen: schwere Verletzungen im Bereich des Auges. Die Frau musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 31-jährige Mann wurde festgenommen, musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Ermangelung von Haftgründen jedoch wieder entlassen werden.

