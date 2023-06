Massenschlägerei bei Fußballturnier: Drei Wochen nach Germany Cup eskaliert die Situation erneut

Von: Sebastian Richter

Teilen

Bei einem Fußballturnier in Frankfurt kommt es zu einer Massenschlägerei. Als die Polizei auftaucht, verschwinden plötzlich zahlreiche Beteiligte.

Frankfurt - Am Samstag (17. Juni 2023) kam es auf einer Sportanlage in Niederrad zu einer Massenschlägerei, die der Polizei über den Notruf gemeldet wurde. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich die Auseinandersetzung mit bis zu 80 Personen gegen 20.30 Uhr im Rahmen eines Fußballturniers, an dem mehrere Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet teilnahmen. Aus bisher unbekannten Gründen kam es zu einer Konfrontation zwischen mehreren Personen, woraufhin sich größere Personengruppen bildeten.

Die Polizei reagierte umgehend auf den Notruf und rückte mit einem Großaufgebot zur Sportanlage in der Heinrich-Seliger-Straße aus. Jedoch entfernten sich bereits bei ihrem Eintreffen zahlreiche Personen schlagartig von dem Fußballplatz.

Der Fußballplatz in Frankfurt Niederrad im Jahr 2022. (Archivfoto) © Thomas Boecker/Dfb

Massenschlägerei in Frankfurt: Polizei sucht Zeugen

Bei der Schlägerei wurde eine Person leicht verletzt, während weitere Tatverdächtige noch gesucht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde von den Behörden eingeleitet. Die genauen Umstände des Vorfalls sowie die individuelle Beteiligung der Tatverdächtigen werden derzeit ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Informationen zu den möglichen Tatbeteiligten oder dem Tathergang haben, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/75510800 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an. (spr)

Bei Fußballspielen kommt es immer wieder zu Bedrohungen und Gewalt. Bei einem C-Jugend-Spiel in Frankfurt wurde zuletzt ein Unparteiischer mit dem Tod bedroht. Er ist erst 15 Jahre alt. Die schlimmste Eskalation der letzten Zeit ereignete sich im Mai: Beim Germany Cup in Frankfurt starb ein Jugendlicher nach einer Schlägerei.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft.