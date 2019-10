Nach Streit mit Ex-Mann: Aggressive Frau (41) beißt Polizistin

Eine Frau, die sich Zutritt zur Wohnung ihres Ex-Mannes verschaffen will, wehrt sich gegen eine Verhaftung und beißt die Polizistin.

Frankfurt - Nach einem aus dem Ruder gelaufenen Beziehungsstreit hat eine 41-Jährige einer Polizistin in Frankfurt in die Hand gebissen. Die Frau wollte sich nach Polizeiangaben vom Sonntag Zutritt zur Wohnung ihres 77 Jahre alten Ex-Mannes verschaffen. In seiner Not alarmierte der Mann die Polizei. Doch auch durch die Streife war die Frau nicht von ihrer Absicht abzubringen.

Körperverletzung: Frau beißt Polizistin

Beim Anlegen einer Handfessel wurde die eingesetzte Beamtin dann am Samstag in die Hand gebissen und verletzt. Die 41-Jährige erwartet nun ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (dpa)

