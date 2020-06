Nach dem Unglück am Bahnübergang mischen sich in Nied Entschlossenheit, Trauer und Wut

Bahnunglück

+ © Maik Reuß „Die Schranke muss weg“ steht auf dem Transparent, das die Männer tragen, die gestern den Demonstrationszug anführten. © Maik Reuß

Mit rot-weißen Flatterbändern in den Händen sind am Sonntagabend knapp 150 Bürger durch die Oeserstraße gezogen. Mit ihrer Forderung "Die Schranke muss weg!" und "Schranke, nein danke!" erinnerten sie an das tragische Zugunglück vom 7. Mai.