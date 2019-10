Der Bau des neuen Goetheturms stockt - die Stadt Frankfurt nennt den Grund 

So soll der neue Goetheturm aussehen.

Der Goetheturm in Frankfurt soll wieder aufgebaut werden - doch bisher tut sich nichts. Die Stadt hat dafür jetzt den Grund genannt.

Update, 12.10.2019, 16.52 Uhr: Auf den Tag genau vor zwei Jahren ist der Goetheturm in Frankfurt von Brandstiftern zerstört worden. Zur großen Freude von weiten Teilen der Bevölkerung kündigte die Stadt Frankfurt den Wiederaufbau des Wahrzeichens an. Laut ersten Planungen sollte der Turm im Frühjahr 2020 wieder stehen und seine Wiedereröffnung mit einem Fest gefeiert werden.

Neuer Goetheturm in Frankfurt: Bau hat noch nicht begonnen

Doch ist dieser Termin noch zu halten? Bisher ist mit dem Bau noch nicht begonnen worden, weiterhin liegt die Ruine brach. Wie hessenschau.de schreibt, gibt es aktuell noch Probleme mit dem Baumaterial Brettschichtholz aus Edelkastanie. Laut dem Baudezernat der Stadt Frankfurt sei für dessen Verwendung eine Einzelfallzulassung durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung erforderlich - das dafür nötige Gutachten steht aber noch aus.

Update, 24.08.2019, 11.52 Uhr: Verwirrung über den Zeitplan für den Neubau des Goetheturms. Wenn die Stadt das Frankfurter Wahrzeichen bis Frühjahr 2020 wieder aufgebaut haben will, hätten die Bauaufträge im Frühsommer vergeben werden müssen. Sie können aber erst vergeben werden, wenn die Stadtverordneten ihr Okay gegeben haben - also nicht vor Oktober.

Im Baudezernat ist man sich über die Brisanz dieser Verzögerung im Klaren, mag deshalb vorsichtshalber gar keinen neuen Zeitplan nennen. Gut möglich aber, dass die Sachsenhäuser das - bereits für den Fall der Fälle avisierte - zweite Goetheturmfest des Jahres 2020 im Herbst begehen müssen.

Wann der Stadtwald sein Wahrzeichen zurückerhält ist unklar

Offiziell klingt es nach eitel Sonnenschein aus dem Rathaus: "Der Goetheturm ist für uns Frankfurter Herzensangelegenheit", sagt Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Die Rekonstruktion sei von der Bevölkerung gewünscht. "Dafür haben wir nun den Weg geebnet." Deshalb verspricht Jan Schneider: "Der neue Goetheturm wird genauso aussehen wie der alte, mit dem viele Frankfurter sehr persönliche Erinnerungen verbinden."

+ Wann wird der neue Goetheturm endlich stehen? © Arne Dedert/dpa

Das neue Bauwerk werde nicht nur heutigen Vorschriften entsprechen, es lasse sich auch einfacher sanieren und instand halten, sagt Schneider. Treppen und Podeste würden, erläutert Schneider, teilweise aus einer Stahlkonstruktion bestehen, um sie haltbarer zu machen und Vandalismus vorzubeugen.

Dass mit dem Goetheturm auch der Stadtwald sein Wahrzeichen zurückerhält, freut Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne): Der um den Turm angelegte Spielpark sei unverändert ein beliebtes Ausflugsziel, "das durch den Wiederaufbau nun seine Identität zurückerhält". Die Freiflächen um den Turm werden wiederhergestellt, neun Bäume neu gepflanzt.

Goetheturm wird wiederaufgebaut: Bald soll es losgehen

Erstmeldung, 23. August, Frankfurt - Bald soll es nach Angaben der Stadt Frankfurt losgehen mit dem Wiederaufbau des Goetheturms im Stadtwald. Der Magistrat hat am Freitag (23.08.2019) den Bau und die Finanzierung auf den Weg gebracht. Das teilt die Stadt in einer Presseinformation mit. Die Stadtverordneten müssen darüber im September entscheiden. Danach könne bald mit dem Bau begonnen werden. 2020 soll der Turm stehen.

Frankfurt: Goetheturm wird wieder aufgebaut - Pläne konkret

2,4 Millionen Euro soll der neue Goetheturm kosten. Der Großteil davon, nämlich 2,1 Millionen Euro, kommen aus der Versicherungssumme des alten Turms. Zusätzliche Kosten für Sicherheitsmaßnahmen und die Umgestaltung der Freianlagen trägt die Stadt. Neun Bäume sollen dort neu gepflanzt werden. Dafür wird auch die Summe von mehr als 195.000 Euro genutzt, die aus Spenden der Bevölkerung zusammengekommen ist.

Baudezernent Jan Schneider sagt: „Der neue Goetheturm wird genauso aussehen wie der alte, mit dem viele Frankfurterinnen und Frankfurter sehr persönliche Erinnerungen verbinden.“ Der Turm soll wieder ein Holzbauwerk werden, das mit Stahlbauteilen ergänzt wird. Damit soll es haltbarer werden - und besser gegen Vandalismus geschützt.

Goetheturm im Stadtwald Frankfurt soll aussehen wie der alte

Die Hauptstützen werden aus Edelkastanie produziert, die Stufen und Beläge werden aus Eichenholz gefertigt. „Das Bauwerk entspricht aber nicht nur den heutigen Vorschriften, es lässt sich künftig auch einfacher sanieren und instand halten“, sagt Baudezernent Schneider. Einzelne Bauteile sollen sich leichter austauschen lassen.

+ Im Oktober 2017 ist der Frankfurter Goetheturm - ein beliebtes Ausflugsziel und Wahrzeichen der Stadt - abgebrannt. © Archivbild: Arne Dedert/dpa

Für den möglichst originalgetreuen Wiederaufbau des Wahrzeichens hatten in einer Online-Umfrage laut Angaben der Stadt Frankfurt 78 Prozent der Bürger gestimmt. Der ursprüngliche Aussichtsturm wurde 1931 erbaut.

In der Nacht zum 12. Oktober 2017 wurde er durch ein Feuer völlig zerstört. Der Brandstifter ist bis heute nicht gefunden. Mehr als ein Jahr nach dem Feuer hatte die Polizei im November 2018 eine neue Belohnung für Hinweise* ausgelobt.

