Wut bei Demo nach tödlichem Bahn-Unfall in Nied: „Schranke, nein danke“

Bahnunglück

+ © Maik Reuß „Die Schranke muss weg“ steht auf dem Transparent, das die Männer tragen, die gestern den Demonstrationszug anführten. © Maik Reuß

Am 7. Mai stirbt eine 16-Jährige an einem Bahnübergang in Frankfurt-Nied. Jetzt fahren die Züge wieder. 150 Demonstranten äußern ihre Wut.