Flixbus im Nordend fängt Feuer – Polizei hat Verdacht zur Brandursache

Ein Reisebus des Anbieter Flixbus fängt im Nordend in Frankfurt Feuer. Die Feuerwehr rückt aus. Am Morgen danach laufen die Ermittlungen.

Frankfurt – Im Nordend hat in der Nacht zum Dienstag (05.11.2019) ein Fernreisebus gebrannt. Das berichtete die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter. Nach Informationen von hessenschau.de soll es sich um ein Fahrzeug des Anbieters "Flixbus" gehandelt haben. Der Fahrer saß demnach allein in dem Reisebus. Verletzt wurde nach Angaben von Feuerwehr und Polizei niemand.

Warum das Feuer ausbrach, blieb am Morgen danach zunächst unklar. Bislang deute aber nichts auf Brandstiftung hin und das Feuer sei nach ersten Ermittlungen wohl durch einen technischen Defekt entstanden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Frankfurt: Flixbus bei Feuer stark beschädigt – Feuerwehr im Einsatz

Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens, der Friedberger Landstraße, eintraf, stand der Motorraum in Flammen. Gleich drei Löschfahrzeuge waren ausgerückt. Die Fahrbahn wurde stadteinwärts zeitweise komplett gesperrt.

Der Flixbus wurde laut Feuerwehr Frankfurt stark beschädigt. Der Sachschaden könne zunächst aber nicht beziffert werden, gaben die Brandschützer auf Twitter weiter an. Die Polizei Frankfurt soll nun die genaue Brandursache ermitteln.

(ag mit dpa)

