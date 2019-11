Betrüger nutzte Wohnungsknappheit in Frankfurt mit fieser Masche schamlos aus

Der Betrüger nutzte die Wohnungsknappheit in Frankfurt schamlos aus. Nun hat ihn die Polizei erwischt.

Tatort Nordend in Frankfurt: Die Polizei hat einen Betrüger festgenommen, der die Wohnungsknappheit schamlos ausgenutzt hat. Er hatte sich als Makler ausgegeben.

Frankfurt - Als wäre die Wohnungssuche in Frankfurt nicht schon umkämpft genug, muss man sich nun auch noch vor Betrügern in Acht nehmen. So geschehen im Nordend: Ein 30-Jähriger hatte sich als Makler ausgegeben und eine schicke Mietwohnung angeboten, wie die Frankfurter Kriminalpolizei bestätigt.

Dabei hatten mehrere Interessenten am 30. Oktober einen Besichtigungstermin in besagter Wohnung gehabt, in der Hoffnung, endlich eine schöne Bleibe zu finden. Bei diesem Termin konnte der Betrüger entlarvt und festgenommen werden.

Polizei schnappt Wohnungs-Betrüger in Frankfurt

Für einige andere verzweifelte Wohnungssuchende kam die Festnahme allerdings leider zu spät. So hat die Frankfurter Kriminalpolizei mittlerweile herausgefunden, dass der Betrüger schon zuvor Vorauszahlungen unter dem Vorwand einer Wohnungszusage einkassiert hatte. Seine Masche: Ferienwohnungen anmieten, diese auf den typischen Immobilienportalen als Mietwohnungen hochladen und kurzfristige Besichtigungstermine anbieten.

Vor Ort bekamen die Opfer direkt die Zusage. Im Gegenzug verlangte der falsche Makler Kaution, Monatsmieten im Voraus und oft auch Abschlag für Möbel in der Wohnung. Durch diese dreiste Masche kamen in den letzten Monaten laut der Polizei Frankfurt fünfstellige Schadenssummen zustande.

Frankfurt: Polizei sucht weitere Opfer des Betrügers

Die Krux an der Sache: Der 30-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Nun gehe es vor allem darum, bereits geschädigte Mietinteressenten des Täters zu finden, teilte die Polizei mit.

Daher sind Personen, die möglicherweise von die Masche betroffen sind, aufgefordert sich zu melden bzw. Anzeige zu erstatten. Dies gilt auch, wenn die Aufforderung zur Zahlung bereits erfolgt ist, aber noch kein Geld überwiesen wurde. Die Polizei rät generell bei Wohnungsangeboten zur Vorsicht bei voreiligen Zahlungen ohne abgeschlossene vertragliche Vereinbarungen.

