Fahrrad im Main versenkt: Kurioser Streit zwischen Radfahrern eskaliert

Frankfurt - Am Sonntagabend (12.07.2020) ist es am Griesheimer Ufer in Frankfurt zu einem kuriosen Streit zwischen zwei Radfahrern gekommen.

Ein 33-jähriger und ein 39-jähriger Mann fuhren auf Höhe der Hafnerstraße in entgegengesetzter Richtung. Hier trafen sie aus noch ungeklärter Ursache frontal aufeinander, so die Polizei. Beide Fahrräder wurden dabei beschädigt. Die Frage nach der Schuld entbrannte - und eskalierte völlig.

Von Wut überkommen warf der 39-Jährige das Fahrrad seines Widersachers direkt in den Main. Als Antwort schnappte sich der 33-Jährige das andere Rad und versuchte, der Szene zu entfliehen. Die Frankfurter Polizei, die mittlerweile hinzugerufen wurde, konnte ihn jedoch ganz in der Nähe aufhalten und brachte ihn zur Unfallstelle zurück.

Als der 39-Jährige seinen Kontrahenten im Streifenwagen erblickte, entzürnte er noch einmal und ging auf ihn los, indem er sein Handy nach ihm warf. Die Polizei musste einschreiten, um zwischen den Radfahrern Schlimmeres zu verhindern. Einer der Beamten verletzte sich beim Versuch, ihn zurückzuhalten, an der Hand und musste im Anschluss in einem Frankfurter Krankenhaus behandelt werden. Seinen Dienst konnte dieser nicht fortsetzen. Die beiden Streithähne wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Für sie bestand kein Haftgrund.

