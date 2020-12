Frankfurt: Polizei sucht Mann aus Schwanheim – Er benötigt dringend Medikamente

Der 65-jährige Sivakumar Sivaguru ist am Donnerstag (03.12.2020) nicht vom Einkaufen zurückgekehrt. Die Polizei hofft auf Hinweise der Bevölkerung.

Frankfurt - Die Polizei in Frankfurt sucht den 65-jährigen Sivakumar Sivaguru. Er wird seit Donnerstag (03.12.2020) gegen 19 Uhr vermisst. Herr Sivaguru verließ an diesem Tag die Wohnung im Frankfurter Stadtteil Schwanheim, um einkaufen zu gehen. Seither haben sich keinerlei Anhaltspunkte bezüglich seines Aufenthaltsorts ergeben, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilt. Der 65-Jährige ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Vermisster aus Frankfurt trug vor seinem Verschwinden einen Rucksack und Krücken

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist 1,72 Meter groß und hat kurze, schwarze Haare.

Sivakumar Sivaguru trug vor seinem Verschwinden eine blaue Jeans, eine schwarz/graue Jacke und Reebok Sneaker.

Der 65-Jährige führt einen Rucksack und blaue Krücken mit sich.

Vermisster Mann aus Frankfurt: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des 65-Jährigen nimmt die Polizei in Frankfurt unter der Telefonnummer (069) 75551199 und an jeder andere Polizeidienststelle entgegen.

Vor wenigen Tagen wurde eine vermisste 16-Jährige aus Schlüchtern in Frankfurt entdeckt und dann in eine Klinik gebracht. Die Teenagerin verschwand bereits am 26. Oktober dieses Jahres. (tob)