Feuerwehreinsatz am Rebstockbad: Das steckt dahinter 

Die Feuerwehr ist im Einsatz am Rebstockbad in Frankfurt.

Die Feuerwehr Frankfurt war am Donnerstagmorgen (07.05.2020) mit einem größeren Aufgebot am Rebstockbad im Einsatz.

+++ 08.11 Uhr: Der Einsatz der Feuerwehr Frankfurt am Rebstockbad ist beendet. Die „Undichtigkeit“ sei beseitigt und der betroffene Bereich belüftet, teilte die Feuerwehr mit. Den Rest übernimmt nun die Haustechnik des Schwimmbads. Am Donnerstagmorgen (07.05.2020) war an dessen Anlage in geringer Menge Chlorgas ausgetreten.

Die Undichtigkeit ist beseitig und der Bereich belüftet. Wir beenden unsere Maßnahmen und übergeben die Anlage an die Haustechnik.^js — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) May 7, 2020

Erstmeldung von Donnerstag, 07.05.2020, 08.06 Uhr: Frankfurt – Am Rebstockbad in Frankfurt-Bockenheim läuft derzeit ein größerer Feuerwehreinsatz. Wie die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mitteilte, ist an dem Schwimmbad in geringer Menge Chlorgas ausgetreten. Eine Gefahr für das Umfeld bestehe nicht. Die Feuerwehr Frankfurt beseitigt nun die undichte Stelle und belüftet betroffene Bereiche des Rebstockbades.

Im Moment sind wir mit einem größeren Kräfteaufgebot am #Rebstockbad . Hier kam es zu einem geringfügigen #Chlorgasaustritt . Es besteht keine Gefährdung für das Umfeld. Im Moment beseitigen wir die Undichtigkeit und belüften den Bereich. — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) May 7, 2020

(ag)