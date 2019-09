Feuerwehreinsatz an der Konstablerwache - S-Bahnen fallen aus

An der Konstablerwache in Frankfurt hat am Montagmittag (09.09.2019) ein Feuerwehreinsatz stattgefunden.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes an der Konstablerwache in Frankfurt kommt es nach wie vor zu Ausfällen und Verspätungen.

Update vom Montag, 09.09.2019, 13.45 Uhr: Wie der RMV meldet, ist die Störung auf den S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 mittlerweile beendet. Nach wie vor kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen. An der Konstablerwache hatte um die Mittagszeit ein Feuerwehreinsatz stattgefunden. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Erstmeldung vom Montag, 09.09.2019, 12.38 Uhr: Frankfurt - An der Konstablerwache in Frankfurt hat am Montagmittag (09.09.2019) ein Feuerwehreinsatz stattgefunden. Auf den Linien der S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 kommt es deshalb zu Ausfällen und Verspätungen. Das teilt der RMV mit.

Frankfurt: Feuerwehreinsatz an der Konstablerwache

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, hat die Brandmeldeanlage an der Konstablerwache ausgelöst. Die Feuerwehr rückte an. Die Entwarnung kam aber schon kurz später: Es war nur ein Fehlalarm. Trotzdem kommt es laut RMV auf den S-Bahn-Strecken noch zu Verspätungen und Zugausfällen.

Frankfurt: Fehlalarm an der Konstablerwache

