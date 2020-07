Aktuelle Störung am Bahnübergang Nied - Verzögerungen bei S-Bahnen

Zwei Monate nach tödlichem Unfall

+ © Boris Roessler /dpa / picture alliance An dem Bahnübergang in Nied gibt es erneut eine Störung. Anfang Mai war dort eine 16-Jährige zu Tode gekommen. © Boris Roessler /dpa / picture alliance

An dem Bahnübergang in Frankfurt-Nied, an dem Anfang Mai eine 16-Jährige tödlich verunglückte, gibt es erneut eine Störung. Die Schranke schließt nicht.