Frankfurt: U-Bahn-Rempelei endet in wüstem Streit – am Ende fliegt ein Blumentopf

Innenstadt

+ © picture alliance / Susann Prauts Die S- und U-Bahn-Station Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt. © picture alliance / Susann Prauts

Mitten in Frankfurt an der U-Bahn-Station Hauptwache kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung, die harmlos begann und in einer wilden Verfolgungsjagd endete.