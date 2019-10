Schwerer Unfall: Mann (25) überquert Gleise, dann kommt die S-Bahn

Ein 25-Jähriger Mann wollte die Bahngleise in Eschborn überqueren, dabei übersah er die herannahende S-Bahn.

Eschborn - Auf der Bahnstrecke zwischen Eschborn und Eschborn-Niederhöchstadt im südhessischen Main-Taunus Kreis gab es am Montag (28.10.2019) am frühen Abend einen schweren Personenunfall. Eschborn gehört zur Stadtregion Frankfurt und grenzt nordwestlich an das Stadtgebiet von Frankfurt am Main.

Eschborn: Mann wird von S-Bahn erfasst

Gegen 17.45 Uhr wurde dort ein 25-jähriger Mann von einer herannahenden S-Bahn erfasst und dabei sehr schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Frankfurt überstieg der junge Mann eine Absperrung an der besagten Bahnstrecke und machte sich daran, die Gleise zu überqueren.

Eschborn: Mann wird schwer verletzt

Dabei übersah er die gerade durchfahrende S-Bahn auf den Gleisen und wurde von dieser erfasst. Der Mann aus Eschborn erlitt dabei mehrere Knochenbrüche, schwebt jedoch aktuell nicht in Lebensgefahr.

Die Bundespolizei Frankfurt am Main hat die Ermittlungen bezüglich des genauen Unfallhergangs an dem Gleisbereich in Eschborn derzeit aufgenommen und warnt an dieser Stelle ausdrücklich, vor den großen Gefahren im Gleisbereich der Bahn.

Bei Autounfällen kommen Retter in den meisten Fällen fünf Minuten zu spät. Noch immer werden Rettungsgassen nicht selbstverständlich gebildet. In Hessen hat das jetzt Konsequenzen. Am 7. Juni wurde ein Junge von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt. Er starb später in der Klinik. Wie es zu dem Unfall kam, wissen die Eltern bis heute nicht, berichtete fnp.de*

