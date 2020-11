Vollsperrung des S-Bahn-Tunnels in Frankfurt: Alle Bahnen betroffen

Am Wochenende sperrt die Deutsche Bahn (DB) den City-Tunnel in Frankfurt. S-Bahnen werden umgeleitet oder fallen aus.

Am Wochenende wird der S-Bahn-Tunnel in Frankfurt voll gesperrt.

in voll gesperrt. Von Samstagabend bis Sonntagnachmittag fahren deshalb keine S-Bahnen zwischen Hauptbahnhof Frankfurt und Offenbach-Kaiserlei .

und . Der Grund für die Sperrung ist ein Softwareupdate im elektronischen Stellwerk.

Update vom Freitag, 06.11.2020, 13.16 Uhr: Der S-Bahn-Tunnel zwischen dem Hauptbahnhof Frankfurt und Offenbach-Kaiserlei ist am Wochenende voll gesperrt. Darauf weist das Straßenverkehrsamt in einer Mitteilung der Stadt Frankfurt hin. Grund seien Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik durch die Deutsche Bahn (DB). Die Vollsperrung des S-Bahn-Tunnels dauert von Samstag (07.11.2020), 19.30 Uhr, bis Sonntag (08.11.2020), 14.30 Uhr.

In diesem Zeitraum findet kein Zugverkehr statt. Betroffen sind alle S-Bahn-Linien auf der Tunnelstammstrecke. Es wird empfohlen, über den Regionalverkehr der DB zwischen Offenbach Hauptbahnhof, Frankfurt Süd und Frankfurt Hauptbahnhof auszuweichen, heißt es in der Mitteilung.

S-Bahn-Tunnel in Frankfurt gesperrt: Bahnen fallen aus

Erstmeldung vom Dienstag, 03.11.2020, 12.46 Uhr: Frankfurt – Der Frankfurter S-Bahn-Tunnel zwischen dem Hauptbahnhof und Offenbach-Kaiserlei wird am kommenden Wochenende gesperrt. Von Samstag (07.11.2020) um 19 Uhr bis Sonntag (08.11.2020) um 14.30 Uhr kann der City-Tunnel nicht von S-Bahnen befahren werden. Die S-Bahn-Linien werden umgeleitet oder entfallen in dieser Zeit zwischen dem Hauptbahnhof Frankfurt und Frankfurt Süd beziehungsweise Offenbach Ost.

Der Grund für die Sperrung des Tunnels ist ein Softwareupdate im elektronischen Stellwerk der Deutschen Bahn (ESTW). Die Pause im Verkehr wird außerdem gleich dafür genutzt, Umbauarbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik im Tunnel durchzuführen. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag (03.11.2020) mit. In der Zeit, in der die S-Bahnen in der Frankfurter Innenstadt nicht fahren, stockt die VGF ihr U-Bahn-Angebot auf und fährt auf den Linien U1, U2 und U4 mit zusätzlichen Wagen. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft Traffiq akzeptiert während der Sperrung auch DB-Fahrkarten.

S-Bahn-Tunnel in Frankfurt gesperrt: Umleitungen und Ersatzverkehr

Am Hauptbahnhof Frankfurt sowie an den Stationen Hauptwache und Konstablerwache steht Service-Personal der Deutschen Bahn (DB) bereit, um den Fahrgästen den Weg zum Ersatzverkehr zu zeigen und Fragen zu beantworten. Außerdem seien alle Änderungen im Frankfurter S-Bahnverkehr in den elektronischen Fahrplänen auf www.bahn.de oder www.rmv.de hinterlegt:

Die Linie S1 umfährt den Tunnel über Frankfurt Süd, das heißt, sie wird ab Griesheim über Frankfurt Süd und Offenbach Hauptbahnhof nach Offenbach Ost umgeleitet.

umfährt den Tunnel über Frankfurt Süd, das heißt, sie wird ab Griesheim über Frankfurt Süd und Offenbach Hauptbahnhof nach Offenbach Ost umgeleitet. Die Linie S2 fährt nicht zwischen Griesheim und Offenbach Kaiserlei.

fährt nicht zwischen Griesheim und Offenbach Kaiserlei. Die Linien S3 und S4 entfallen zwischen Galluswarte und Frankfurt Süd.

und entfallen zwischen Galluswarte und Frankfurt Süd. Die Linien S5 und S6 entfallen zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Süd bzw. zwischen Frankfurt West und Frankfurt Süd (1.30 Uhr bis 6.30 Uhr). Bei der Linie S6 entfallen während dieser Zeit die Halte Messe und Galluswarte.

und entfallen zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Süd bzw. zwischen Frankfurt West und Frankfurt Süd (1.30 Uhr bis 6.30 Uhr). Bei der Linie S6 entfallen während dieser Zeit die Halte Messe und Galluswarte. Die Linie S7 entfällt zwischen Frankfurt Stadion und Frankfurt Hauptbahnhof.

entfällt zwischen Frankfurt Stadion und Frankfurt Hauptbahnhof. Die Linie S8 fährt nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Offenbach Ost.

fährt nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Offenbach Ost. Die Linie S9 umfährt den Tunnel über Frankfurt Süd, das heißt, sie wird über Stadion und Frankfurt Süd nach Offenbach Ost umgeleitet.

+ Der S-Bahn-Tunnel in Frankfurt wird am Wochenende gesperrt. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Deutsche Bahn (DB) richtet in Frankfurt Busse statt S-Bahnen ein

Außerdem wird in Frankfurt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten. In der Zeit von Samstag (07.11.2020), 19 Uhr, bis Sonntag (08.11.2020), 14.30 Uhr, werden zwischen den folgenden Stationen Busse verkehren:

Offenbach Kaiserlei – Mühlberg – Frankfurt Süd – Frankfurt Hauptbahnhof

Frankfurt Süd - Frankfurt Hauptbahnhof – Griesheim

Frankfurt West und Frankfurt Hauptbahnhof

Auch den wichtigsten Knoten im deutschen Eisenbahnnetz, den Hauptbahnhof Frankfurt, saniert die Deutsche Bahn (DB). Dabei sind einige Vorhaben nun überraschend gestoppt worden.