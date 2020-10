Frankfurt: Streit eskaliert – Tötungsdelikt in Sachsenhausen

In Sachsenhausen eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern, einer der beiden Beteiligten wird getötet. Bei der Fahndung kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Frankfurt – Ein Streit zwischen zwei Männern in Sachsenhausen eskalierte am Sonntagnachmittag. Der Vorfall soll sich gegen 16:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Flughafenstraße abgespielt haben. Ein 33-jähriger Mann wurde festgenommen.

Wie genau es zu der Tötung kam und was die Hintergründe des Streits waren, ist derzeit noch unklar. Bei den Fahndungsmaßnahmen wurde laut der Polizeimeldung ein Polizeihubschrauber eingesetzt.