Brand in Frankfurt: Stromausfall in etlichen Stadtteilen

Wegen eines Brands in einem Umspannwerk in Frankfurt kommt es in mehreren Stadtteilen zum Stromausfall.

Wegen eines Brands in einem Umspannwerk fällt in einigen Stadtteilen im Westen Frankfurts der Strom aus. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Ein Feuer bricht in einem Umspannwerk in Höchst aus.

Die Feuerwehr ist zur Bekämpfung des Brands im Einsatz.

Es kommt deshalb zum Stromausfall in etlichen westlichen Stadtteilen.

+++ 11.57 Uhr: Im Umspannwerk in Frankfurt-Höchst ist die Feuerwehr wegen des Brands nach wie vor mit Löscharbeiten beschäftigt. Das sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Wie lange der Einsatz noch andauere, könne „überhaupt noch nicht“ abgesehen werden. Höchst und Nied seien komplett ohne Strom. Auch die Stadtteile Griesheim, Sossenheim, Zeilsheim und Sindlingen sind laut Feuerwehr zum Teil von dem Stromausfall betroffen.

Wie Menschen auf Facebook schreiben, ist der Strom auch in einem Teil von Unterliederbach ausgefallen. Die Feuerwehr Frankfurt konnte das noch nicht bestätigen. Ein Facebook-Nutzer berichtet von ausgefallenen Ampeln in Höchst, in den Läden sei keine Beleuchtung, keine Leuchtreklame. Außerdem habe er „ungewöhnlich viele Menschen auf der Straße“ gesehen.

Stromausfall in Frankfurt: Feuerwehr kann Dauer nicht abschätzen

Erstmeldung vom Dienstag, 17.11.2020, 11.25 Uhr: Frankfurt – Ein Feuer ist in einem Umspannwerk auf der Ludwigshafener Straße in Höchst ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mitteilt, sind die Löscharbeiten im Gang. Es kommt wegen des Brands zum Stromausfall in Höchst und Nied sowie zum Teil in den Stadtteilen Griesheim, Sossenheim, Zeilsheim und Sindlingen.

Wie lang der Stromausfall in Frankfurt andauert, kann laut Feuerwehr noch nicht abgeschätzt werden. „Für den Fall, dass es länger dauert“, verweist die Feuerwehr auf Hinweise des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum richtigen Handeln bei Stromausfall.

Wie lange der #Stromausfall anhält, kann noch nicht abgeschätzt werden. Den #Notruf 112 bitte nur dann anrufen, wenn ein Notfall vorliegt! Informationen zum Verhalten für den Fall, dass es länger dauert, finden Sie hier: https://t.co/WwNEPJHIlI Weitere Infos folgen. ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) November 17, 2020

Stromausfall in Frankfurt: Keine Verletzten bei Brand

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer in Höchst kam und welchen Schaden die Flammen anrichteten, ist noch nicht klar.

Zu Stromausfällen dieser Größenordnung kommt es in Frankfurt nur selten. Zuletzt sorgte im Sommer 2019 ein Kabeldefekt für einen Stromausfall in mehreren Frankfurter Stadtteilen. (kke)