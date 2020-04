Autofahrer missachtet rote Ampel: Es kommt zu einem tödlichen Zusammenstoß

Bei Frankfurt stirbt ein Rollerfahrer bei einem Unfall. Laut Polizei hatte ein Autofahrer eine rote Ampel missachtet.

Tödlicher Unfall bei Frankfurt

bei Auf der L3008 bei Frankfurt stirbt ein Rollerfahrer

stirbt ein Autofahrer missachtete laut Polizei eine rote Ampel

Frankfurt - Bei einem schweren Unfall mit einem Auto ist bei Frankfurt ein Rollerfahrer getötet worden. Wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag (23.04.2020) mitteilte, wurde der 73 Jahre alte Fahrer des Rollers am Mittwochnachmittag bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.

Der tödliche Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei an der Kreuzung der Landesstraße 3008 mit der Niedereschbacher Straße im FrankfurterStadtteil Nieder-Erlenbach.

Unfall bei Frankfurt: Rollerfahrer stirbt

Die Polizei Frankfurt hat den Unfall zu großen Teilen rekonstruiert. Das war passiert: Gegen 13:40 Uhr am Mittwoch (22.04.2020) befuhr ein 80-jähriger Autofahrer die Landesstraße L3008 in Richtung Süden. Zu diesem Zeitpunkt war der 73-Jährige mit seiner Vespa in nördliche Richtung unterwegs.

An der Kreuzung L3008 / Niedereschbacher Straße ordnete sich der Autofahrer an erster Stelle auf der Abbiegespur ein, um links nach Nieder-Erlenbach bei Frankfurt abzubiegen. Nach Angaben der Polizei zeigte die Ampel für ihn rot an.

Tödlicher Unfall bei Frankfurt: Autofahrer soll rote Ampel missachtet haben

Als der Vespa-Fahrer die Kreuzung - laut Polizei Frankfurt mutmaßlich bei grün - überqueren wollte, fuhr der 80-jährige mit seinem Auto an und bog nach links ab. Der Rollerfahrer konnte dem abbiegenden Auto nicht mehr ausweichen.

Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des Rollers zu Boden stürzte. Der 73-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er jedoch aufgrund der schweren Verletzungen verstarb. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.

Frankfurt: Tödlicher Unfall - Rollerfahrer stirbt

Die genaue Ursache des Unfalls sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Frankfurt Polizei. Die Beamten teilten mit, dass ein Unfallsachverständiger hinzugezogen worden sei. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung in alle Richtungen gesperrt.

