Frankfurt: Toter durch Messerangriff am Busbahnhof

Ein Mann ist durch einen Messerangriff am Busbahnhof in Frankfurt ums Leben gekommen.

Ein Mann ist am frühen Montagmorgen durch einen Messerangriff tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt - Ein Mann ist am Montag (22.06.2020) gegen 3 Uhr am Busbahnhof in Frankfurt durch einen Messerangriff ums Leben gekommen. Das meldet die „Bild“-Zeitung.

Nach ersten Informationen wurde der Mann in der Stuttgarter Straße Opfer des Angriffs. Er wurde durch ein Messer schwer am Hals verletzt und brach auf Höhe des Busbahnhofs zusammen. Die Tat soll von einer Überwachungskamera gefilmt worden sein.

Zu den Hintergründen der Tat gibt es bisher keine Angaben. Die Pressestelle der Polizei Frankfurt war zunächst nicht erreichbar.

Dieser Text wird aktualisiert, sobald nähere Informationen verfügbar sind.