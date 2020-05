U-Bahn fährt über Prellbock: Aufräumarbeiten behindern nicht nur den ÖPNV

Die Aufräumarbeiten an der U-Bahn-Station Ginnheim dauern weiterhin an.

In Frankfurt-Ginnheim fährt eine U-Bahn gegen einen Prellbock. Die Aufräumarbeiten werden sowohl den öffentlichen Nahverkehr als auch den Autoverkehr behindern.

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Unfall in Frankfurt-Ginnheim

Eine U-Bahn ist an der Endhaltestelle über einen Prellbock gefahren

ist an der Endhaltestelle über einen Prellbock gefahren Die Feuerwehr Frankfurt war bei dem Unfall vor Ort

+++09.31 Uhr: Die Aufräumarbeiten nach dem U-Bahn-Unfall in Ginnheim dauern weiterhin an. Ihre Dauer sei laut einem Sprecher der Polizei noch nicht absehbar. Aktuell berichtet die Deutsche Presse Agentur, dass sowohl die Feuerwehr, als auch die VGF im Einsatz seien, um den U-Bahn-Wagen zu bergen. Eine Sprecherin der VGF konnte auf Anfrage noch keine neuen Details zur Dauer der Störung im öffentlichen Nahverkehr nennen. Auch die Ursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Der Verkehr der Linie U1 und der Straßenbahn der Linie 16 werden derzeit mit SEV umgeleitet. Zudem rief die Polizei Verkehrsteilnehmer auf, den umliegenden Bereich zu umfahren. Die angrenzende Ginnheimer Landstraße bleibt vorerst gesperrt.

U-Bahn fährt in Ginnheim über Prellbock: Zwei Verletzte

+++08.42 Uhr: Nach dem U-Bahn-Unfall in Ginnheim bestätigte nun die Polizei, dass nur zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Beamten ist die U-Bahn der Linie U1 gegen 01:36 Uhr an der Endhaltestelle Ginnheimer Landstraße eingefahren.

Dann prallte sie auf den Prellbock und kam an einem dahinterstehenden Oberleitungsmast zum Stehen. Nur drei Personen sollen zur Unfallzeit in der Bahn unterwegs gewesen sein. Ein Fahrgast und der 27-jährige Fahrer wurden leicht verletzt. Eine Person konnte noch vor Ort entlassen werden. An U-Bahn und Haltestelle entstand ein hoher Sachschaden, genauere Informationen liegen noch nicht vor.

Die Ginnheimer Landstraße ist laut Polizei im Bereich der Station Ginnheimer Landstraße bis zur Bergung der U-Bahn gesperrt. Die Sperrung soll noch mehrere Stunden andauern. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle zum umfahren.

Frankfurt: U-Bahn-Unfall in Ginnheim - Wagen stand zwei Meter in der Luft

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 06.52 Uhr: Bei dem schweren U-Bahn-Unfall in Frankfurt-Ginnheim ist in den frühen Morgenstunden ein Zug über das Ende der Gleise gefahren und hat dabei einen Oberleitungsmast gerammt. Der erste Wagen stand dadurch vorne knapp zwei Meter in der Luft und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischer Winde gesichert werden. Die Oberleitung wurde stromlos geschaltet da sie herabzustürzen drohte.

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch nicht klar. Die K809 im Stadtgebiet Frankfurt am Main, Ginnheimer Landstraße, zwischen Rosa-Luxemburg Straße und Wilhelm-Eppstein-Straße wurde nach dem Unfall in beiden Richtungen wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.

Störung bis 27.5.2020, 7.00 Uhr! Betroffene Linien: Strab 16, U 1 und U 9. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/iNNaOw94Ic pic.twitter.com/ca5CO6BR9c — VGF (@vgf_ffm) May 26, 2020

Laut der VGF werden Züge der Straßenbahn-Linie 16 zum Westbahnhof umgeleitet. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Taxen wird zwischen Westbahnhof und Ginnheim angefordert. Züge der U1 und die U9 enden in der Station Nordwestzentrum und "verkehren von dort zurück in Richtung Südbahnhof bzw. Nieder-Eschbach. Hier wird ebenfalls ein SEV mit Taxen in Richtung Ginnheim angefordert. Die Störungen sollen vorraussichtlich bis 9 Uhr bestehen.

Frankfurt: U-Bahn fährt an Endhaltestelle über Prellbock - Drei Personen verletzt

Erstmeldung vom 27.05.2020, 06.51 Uhr: Frankfurt/Ginnheim - An der Endhaltestelle der U-Bahn im Frankfurter Stadtteil Ginnheim ist in der Nacht ein Zug über den Prellbock hinausgefahren und erst einige Meter danach zum Stillstand gekommen.

Dabei wurden laut Angaben der Feuerwehr Frankfurt der Fahrer und zwei weitere Personen nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Feuerwehr Frankfurt betreute die Verletzten und übergab sie später an den Rettungsdienst.

Frankfurt: U-Bahn fährt über Prellbock - Drei Personen verletzt

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Frankfurt auf Anfrage der Redaktion weiter mitteilte, habe es sich offenbar um einen der letzten Züge gehandelt, der in der Nacht an die U1-Endhaltestelle eingefahren ist. Die U-Bahn habe jedoch nicht angehalten und sei anschließend auf den Prellbock aufgefahren.

Die Oberleitung ist abgerissen und wird, bevor weitere Massnahmen durchgeführt werden, geerdet. Danach werden alle Wagen nocheinmal nach Verletzten durchsucht. Anschließend wird durch die Verkehrsgesellschaft die Bergung eingeleitet. pic.twitter.com/rURz3VbQAQ — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) May 27, 2020

Dabei sei die Oberleitung abgerissen und musste, bevor weitere Maßnahmen durchgeführt wurden, zunächst geerdet werden. Anschließend wurden noch einmal alle Wagen nach Verletzten durchsucht und die Umgebung abgesichert.

Frankfurt: Unfall an U1-Endhaltestelle - Bahn fährt über Prellbock

Die Bergung der U-Bahn an der Endhaltestelle in Frankfurt-Ginnheim übernahm laut des Sprechers die Verkehrsgesellschaft (VGF). Der Einsatz der Feuerwehr war um etwa 2.45 Uhr beendet.

