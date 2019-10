Unfall mit Verletzten an der Ecke Hafenstraße - Mainzer Landstraße dicht

Zwei Verletzte gibt es bei einem Unfall auf der Mainzer Landstraße in Frankfurt. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

Frankfurt - An der Mainzer Landstraße, Ecke Hafenstraße sind am Nachmittag, 31.10.2019, zwei Autos zusammengestoßen. An der Mainzer Landstraße kann es deshalb immer noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, wie die Polizei mitteilt. Der Verkehr wird über die Hafenstraße und den Hafentunnel umgeleitet. Auch die Straßenbahnen stehen in beide Richtungen still, da die Unfallwagen immer noch die Kreuzung blockieren. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Frankfurt: Unfall auf Mainzer Landstraße

Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, eine davon leicht. Die andere Person ist im Krankenhaus, die Verletzungen sind aber wohl nicht lebensbedrohlich. Die Autos wurden abgeschleppt. Noch immer kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

