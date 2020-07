Schwerer Unfall in Frankfurt: Reinigungsmaschine erfasst Radfahrerin

Unfall in Gelnhausen: Ein Mountainbike und ein Auto prallen zusammen. Ein Kind wird verletzt. (Symbolbild)

Frankfurt - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Frankfurt schwer verletzt worden. Sie wurde von einem Service-Fahrzeug angefahren.

Nach Angaben der Polizei Frankfurt ereignete sich das Unglück am Donnerstag (16.07.2020) gegen 22:30 Uhr. Die 48-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Eckenheimer Landstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Nibellungenallee nahe des Frankfurter Hauptfriedhofs hielt die Radfahrerin an einer roten Ampel. Neben ihr wartete dort ein Schienenreinigungsfahrzeug.

Frau bei Abbiegemanöver von Reinigungsmaschine erfasst

Als die Ampel, an der die Radfahrerin und die Reinigungsmaschine standen, auf grün wechselte, geschah der Unfall. Der 40-jährige Fahrer der Reinigungsmaschine wollte nach rechts abbiegen. Die Frau wurde dabei von dem Fahrzeug erfasst und stürzte von ihrem Fahrrad. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei Frankfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt weniger Unfälle in Hessen

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im Jahr 2019 sind in Deutschland nach Informationen des Statistischen Bundesamtes insgesamt 3.059 Menschen ums Leben gekommen. Das sind 216 Todesopfer oder 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr 2018.

2019 gab es in Deutschland 3 046 #Verkehrstote - das ist der niedrigste Stand seit mehr als 60 Jahren. Einen Höchststand gab es bei der Zahl der #Verkehrsunfälle. Mehr dazu lesen Sie hier: https://t.co/izjXE9Nc9N pic.twitter.com/5Pre2EBZNk — Statistisches Bundesamt (@destatis) July 14, 2020

Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren. In Hessen kamen im Jahr 2019 bei Unfällen 224 Menschen ums Leben, das sind 15 weniger als im Jahr 2018.

Dennoch werden in Frankfurt vor allem bei Unfällen mit Fahrrädern immer wieder Menschen schwer verletzt. Im April wurde beispielsweise ein Fahrradfahrer bei einem Unfall von einem SUV erfasst. Ein Unglück mit einem LKW in Frankfurt kostete einen anderen Fahrradfahrer sogar das Leben.