Zusammenstoß an Kreuzung: Rollerfahrerin nach Unfall mit Autofahrerin schwer verletzt

An dieser Kreuzung in Frankfurt Dornbusch kam es zu einem Unfall zwischen einer Auto-und einer Rollerfahrerin.

Eine Autofahrerin stößt an einer Kreuzung in Frankfurt mit einer jungen Rollerfahrerin zusammen. Bei dem Sturz verletzt sich die 19-Jährige schwer. Wer hatte Schuld?

Frankfurt - Zu einem schweren Unfall zwischen einer Rollerfahrerin und einer Autofahrerin kam es am Samstagvormittag (12.10.2019) in Stadtteil Dornbusch in Frankfurt. Dabei wurde die 19 Jahre alte Rollerfahrerin schwer verletzt.

Laut einem Bericht der Polizei Frankfurt soll sich der Unfall folgendermaßen ereignet haben: Eine 69-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo am Samstag gegen 9.50 Uhr die Platenstraße in südliche Richtung. Auch ein 41-jähriger Mann war dort mit seinem VW Passat unterwegs.

In entgegengesetzter Richtung fuhr zeitgleich die 19-jährige Rollerfahrerin auf der gleichen Straße. An der Kreuzung Platenstraße, Ecke Ernst-Schwendler-Straße hielten alle an der roten Ampel an. Dann nahm das Unfallgeschehen seinen Lauf. Als die Ampel grün wurde, will die 19-jährige Frau mit ihrem Motorroller nach links in die Ernst-Schwendler-Straße abbiegen.

Frankfurt: Unfall zwischen Auto- und Rollerfahrerin - Zusammenstoß an Kreuzung

Der 41-jährige Fahrer des VW Passats, der geradeaus über die Kreuzung fahren will, sieht die Rollerfahrerin noch rechtzeitig und bremst ab. Doch von hinten überholt plötzlich die 69-Jährige mit ihrem VW Polo den Passat. Die Fahrerin sieht die 19-Jährige auf ihrem Roller zu spät und stößt auf der Kreuzung mit ihr zusammen. Dabei stürzte die junge Frau von ihrem Motorroller und verletzte sich laut Angaben der Polizei schwer.

Die Fahrerin des Rollers wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Die Fahrerin des VW Polos verletzte sich bei dem Unfall in Frankfurt leicht und musste ambulant behandelt werden. Der 41-jährige Passat-Fahrer blieb unverletzt. Für etwa eine halbe Stunde musste der Straßenverkehr umgeleitet werden.

Frankfurt Dornbuch: Unfall an Kreuzung - Polizei ermittelt zu Hergang

Wer genau nun Schuld an dem Unfall hat, ist derzeit noch Teil der polizeilichen Ermittlungen. Nach aktuellen Erkenntnissen hätte die Rollerfahrerin beim Links abbiegen zwar den Verkehr beachten müssen. Doch die 69-Jährige hat mit ihrem VW Polo den Passat ohne Einsicht in die Kreuzung überholt. Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso wie schwer die junge Frau bei dem Unfall verletzt wurde.

svw

