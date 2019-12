Waghalsiges Manöver: Betrunkener BMW-Fahrer (23) kracht in sechs Fahrzeuge

Suff-Fahrt außer Kontrolle

+ © Uli Deck / dpa Ein Betrunkener hat mit einem BMW in Frankfurt einen schweren Unfall verursacht. (Symbolbild) © Uli Deck / dpa

In Frankfurt fährt ein Betrunkener mit seinem BMW waghalsige Manöver. Die ganze Aktion geht gewaltig in die Hose: Am Ende baut er einen schweren Unfall, der Schaden geht in die Zehntausende.