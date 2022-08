Frankfurt verleiht Ali Akman in die Türkei

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Eintracht Frankfurt verleiht Ali Akman für ein Jahr an Göztepe Izmir. Der türkische Zweitligist erhält zudem eine Kaufoption, teilte der Europa-League-Gewinner am Sonntag mit. Akmans Vertrag beim hessischen Fußball-Bundesligisten läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Der 20-Jährige war im März 2021 von Bursaspor zur Eintracht gewechselt und bereits in der vergangenen Saison an den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen verliehen worden.