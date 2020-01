Streit mit Männergruppe eskaliert: Mann schwer verletzt - versuchter Totschlag?

In einem Bus in Frankfurt eskaliert ein Streit mit einer Männergruppe. Am Ende muss ein 26-jähriger Mann schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des versuchten Totschlags. (Symbolbild)

In Frankfurt steigt ein Mann mit seiner Freundin in einen Bus ein. Plötzlich gerät er in Streit mit einer Männergruppe. Die Situation eskaliert derart, dass er am Ende schwer verletzt wird. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Streit mit Männergruppe in Frankfurt eskaliert

in eskaliert 26-jähriger Mann schwer verletzt

Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Totschlags

Frankfurt - Ein 26 Jahre alter Mann ist am Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Davor geriet er mit einer Männergruppe in Streit. Die drei Tatverdächtigen flüchteten zunächst, konnten später aber festgenommen werden, wie die Polizei Frankfurt am Sonntag mitteilte.

Streit mit Männergruppe in Frankfurt: Situation im Bus eskaliert

Demnach bestieg der 26-jährige Mann mit seiner Freundin gegen 4.10 Uhr am frühen Morgen einen Bus in der Elisabethenstraße, welcher in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Polizei Frankfurt teilte in ihrer Meldung mit: „Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet er mit drei im Bus befindlichen 18-, 20- und 24-Jährigen in Streit.“ Die Situation geriet in Folge der Auseinandersetzung vollkommen außer Kontrolle.

Es blieb nicht nur beim verbalen Streit, schnell kam es zwischen den Männern zu Handgreiflichkeiten. Der eskalierte Streit verlagerte sich noch vor Abfahrt des Busses nach draußen auf die Straße. Nach Angaben der Polizei zerschlug der 18-Jährige auf der Straße eine Glasflasche. Mit dem abgebrochenen, scharfen Ende verletzte er den 26-Jährigen am Hals.

Nach eskaliertem Streit mit Männergruppe in Frankfurt: Augenzeuge reagiert heldenhaft

Nach der brutalen Attacke auf den Mann flüchteten die drei jungen Männer in Richtung Innenstadt. Ein Augenzeuge verfolgte die Männergruppe und meldete sich bei der Polizei. Auf der Nordseite des Eisernen Stegs konnten die drei Männer von der Polizei festgenommen werden.

Der schwer verletzte Mann wurde nach der Attacke ins Krankenhaus eingeliefert. Er schwebt nach Angaben der Polizei Frankfurt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Nach brutaler Attacke in Frankfurt: Gegen 18-Jährigen aus Männergruppe hat die Polizei einen heftigen Verdacht

Die Kriminalpolizei Frankfurt hat nach der brutalen Attacke auf den 26-Jährigen die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 18-Jährigen ermittelt die Kripo wegen Verdachts des versuchten Totschlags. Er soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

„Dessen beiden Begleiter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen“, teilte die Polizei Frankfurt mit.

In Frankfurt hatte eine Männergruppe am Main zwei Menschen angegriffen. Beide Opfer wurden bei dem Überfall verletzt.