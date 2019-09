Weiterhin große Probleme bei der U4: Wichtige Stationen werden nicht angefahren

In Frankfurt ist die U4 gestört.

Die U4 fährt in Frankfurt bereits den ganzen Mittwoch wichtige Stationen nicht an. Es ist unklar, wie lange die Störung noch dauert, meldet die VGF.

Update von Mittwoch, 11.09.2019, 12:44 Uhr: Die Strecke zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof wird voraussichtlich bis Nachmittag gesperrt sein, wie die VGF über Twitter mitteilte. Die U4 verkehrt nur zwischen Bockenheimer Warte und Hauptbahnhof, sowie Seckbacher Landstraße und Konstablerwache.

Frankfurt: U4 - aktuelle Störung (Stand 11.09., 09:17 Uhr) https://t.co/4iDEBHBENK — RMV Info (@RMVinfo) September 11, 2019

Erstmeldung von Mittwoch, 11.09.2019, 06:33 Uhr: Frankfurt - In der Innenstadt Frankfurts müssen Pendler am frühen Mittwochmorgen Geduld aufbringen: Es kommt zu Störungen beim Betrieb der U4. Wie die VGF mitteilt, finden wegen einer Betriebsstörung keine Fahrten der Linie U4 zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof statt.

Die Züge der U4 verkehren im Abschnitt Konstablerwache - Seckbacher Landstraße nur über ein Gleis in beiden Richtungen mit einem Pendelzug. Die Behinderungen im Ablauf sollen laut der Bahngesellschaft bis zum Mittag um ca. 12:00 Uhr anhalten.

Fahrgäste sollen nur die Bahnsteige Richtung Bockenheimer Warte nutzen, dort läuft der Betrieb in beide Richtungen. Die Züge fahren an der Konstablerwache am mittleren Bahnsteig Richtung Bornheim ab.

Alternativen: S-Bahn oder Tram

Um längere Wartezeiten an den Haltestellen bzw. Stationen zu vermeiden, werden folgende Alternativen empfohlen:

Von und nach Enkheim: U-Bahnlinie U7 ab bzw. zur Konstablerwache.

Zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof in beiden Richtungen bitte die Linie U5 nutzen.

S-Bahnen zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof

Straßenbahn Linie 11: Zwischen Dom/ Römer, Willy- Brandt- Platz und Hauptbahnhof.

Straßenbahn Linie 12: Zwischen Konstablerwache, Dom/ Römer, Willy- Brandt- Platz und Hauptbahnhof sowie zwischen Bornheim Mitte und Konstablerwache.

(red)

Weitere Infos zum Verkehr im Rhein-Main-Gebiet

Ein Feuerwehreinsatz am Bahngleis sorgt für Verspätungen im Nahverkehr. Das und weitere Meldungen in unserem ÖPNV-Ticker.

Schlechte Aussichten für Pendler: Es sieht kritisch aus für die Dieselfahrer in Frankfurt. Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hält ein Fahrverbot für wahrscheinlich, wenn Frankfurt nicht endlich sogenannte Pförtnerampeln an den Stadteingängen aufstellt. Dies würde vor allem Pendler treffen.

Aktuell ist die Zugstrecke zwischen Darmstadt und Langen (Offenbach) gesperrt. Betroffen ist der Fern- und Nahverkehr.