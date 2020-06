Frankfurt: Diese Strecken sind vom VGF-Bauvorarbeiten betroffen

Schon im ersten Halbjahr 2020 hat die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ihre geplanten Bauarbeiten verwirklicht. In den kommenden Monaten sollen weitere Folgen.

Trotz Corona schreitet das Bauvorhaben der VGF weiter voran

weiter voran Ab Juli kommt es zu zahlreichen Bauarbeiten an den Gleisen und infolgedessen zu Einschränkungen im Verkehr

Teilweise stellt die Verkehrsgesellschaft auf Schienenersatzverkehr um

Frankfurt - Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) setzt trotz der Corona-Pandemie* ihr Bauvorhaben weiter um. Ziel ist es, die Infrastruktur des Bahnnetzes - sowohl der U-Bahn als auch der Straßenbahn - zu erneuern.

Frankfurt: Bauarbeiten der VFG am Bahnnetz ab Juli

Im Sommer soll im Zuge dieses Bauvorhabens der VGF eine Erneuerung der Gleise am Platz der Republik in Frankfurt stattfinden. Die Arbeiten an den Schienen beginnen am 6. Juli und haben teils große Auswirkungen auf den Bahnbetrieb Frankfurt. Aber auch andere Strecken werden erneuert, sodass es in den kommenden Monaten regelmäßig Ausfälle im Bahnbetrieb in Frankfurt gibt. (Nach einem U-Bahn-Unfall in Frankfurt-Ginnheim* wird es nächtliche Arbeiten geben, es kann laut werden.)

Frankfurt: VGF meldet Unterbrechungen der U-Bahn-Linien

Zwischen dem 6.7. (ca. 3 Uhr) und dem 18.7. (ca. 3 Uhr) kommt es zu Unterbrechungen der U4 an der Station Höhenstraße. Schienenersatzverkehr soll es nicht geben - Fahrgäste werden an die Station Merianplatz in Frankfurt verwiesen.

Im Zeitraum vom 3.8. (2 Uhr) und dem 17.8. (3 Uhr) finden Bauarbeiten an der U1 zwischen dem Nordwestzentrum Frankfurt und Ginnheim statt. Hier wird teilweise Schienenersatzverkehr eingesetzt.

❗VGF-Baustellen im 2. Halbjahr 2020❗



Auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 sind diverse Arbeiten vorgesehen, um die Infrastruktur im U- und Straßenbahnnetz zu erneuern und zu modernisieren.



Alle geplanten Bauarbeiten im Überblick: https://t.co/IvNBYKrPO0 — VGF (@vgf_ffm) June 24, 2020

Vom 5.10. (2 Uhr) bis zum 19.10. (ca. 3 Uhr) werden an der Station Alte Oper sowie Westend Bauarbeiten stattfinden. Es kommt infolgedessen zu Ausfällen der Linien U6 und U7 zwischen der Konstablerwache und Bockenheimer Warte. (Die U-Bahnlinie 8 fährt ab 13. Dezember häufiger.* Geplant ist ein 24-Stunden-Netz aus Metrobuslinien.)

Frankfurt: Auch die Straßenbahnlinien sind laut VGF von Bauarbeiten betroffen

Auch das S-Bahn-Netz inFrankfurt wird von dem Bauvorhaben der VGF betroffen sein. Auf den Linien 11, 14, 16, 17 und 21 kommt es vom 6.7. (ca 2 Uhr) bis zum 17.8. (ca. 3 Uhr) immer wieder zu Unterbrechungen durch Bauarbeiten an den Gleisen beim Platz der Rebublik und der Hohenstaufenstraße.

Es handelt sich bei den genannten Unterbrechungen nur um die wichtigsten Verbindungen. Eine detaillierte Übersicht mit allen betroffenen Linien in Frankfurt finden sie auf der Seite der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF).

