Budenzauber am Goetheturm öffnet Pforten - mit einigen überraschenden Neuerungen

Beliebter Weihnachtsmarkt in Sachsenhausen

+ © Frank Räcker Eine Nummer kleiner, aber nicht minder beliebt, ist das Kinderkarussell, das sich von Montag an dreht. © Frank Räcker

In Frankfurt in Sachsenhausen öffnet wieder der beliebte Weihnachtsmarkt am Goetheturm seine Pforten. Auch dieses Jahr hat der Markt einige Überraschungen parat.