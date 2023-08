Frankfurt will sich im Derby bei Mainz 05 schadlos halten

Teilen

Dino Toppmöller, neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt will auch im Rhein-Main-Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FSV Mainz 05 seine weiße Weste in der neuen Bundesliga-Saison behalten. Allerdings konnten die Hessen beim Nachbarn von den vergangenen 15 Bundesligaduellen nur eines gewinnen.

Frankfurt/Main - Nach dem 1:1 am Donnerstag im Play-off-Hinspiel der Conference League bei Lewski Sofia wird es wohl vor allem auf die Fitness ankommen. Trainer Dino Toppmöller könnte daher seine Startelf umstellen und frische Kräfte bringen. dpa