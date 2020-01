Wilde Raserei durch die Frankfurter City - Spezialkommando der Polizei greift durch

Zwei Mercedes AMG liefern sich ein gefährliches Autorennen auf der Mainzer Landstraße in Frankfurt. Zeugen melden dies der Polizei und die greift hart durch.

Frankfurt - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.01.2020) erreichte die Polizei Frankfurt gegen 1 Uhr nachts ein Anruf von einem Anwohner im Bereich des Griesheim-Center in Frankfurt Griesheim. Dieser meldete zwei Fahrzeuge, die sich offensichtlich auf der Mainzer Landstraße ein illegales Autorennen lieferten.

Der Zeuge sagte außerdem, dass die Autos auf dem Weg in die Innenstadt gewesen seien. Eine Streife der Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART) begab sich sofort nach dem Anruf auf die Suche nach den gemeldeten Fahrzeugen und entdeckte kurze Zeit später die beschriebenen Mercedes AMG in Höhe Hafenstraße.

Also nahmen die Polizisten in ihrem Wagen die Verfolgung der beiden Autos auf. An der nächsten roten Ampel kamen die beiden Fahrzeuge, welche in Richtung Innenstadt unterwegs waren, nebeneinander zum Stehen. Wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte, besprachen sich die beiden Fahrer dort durch ihre Fenster und ließen die Motoren aufheulen. Und dann ging's los.

Die Ampel wechselte von rot auf grün, beiden gaben sofort Vollgas und beschleunigten ihre Wagen auf über 100 Stundenkilometer. Der Streife war es aufgrund der immensen Beschleunigung kaum möglich mitzuhalten, bis die zwei Mercedes vom nächsten Rotlicht ausgebremst wurden. Das Beschleunigungsspiel wiederholte sich, als auch diese Ampel auf grün sprang.

In Höhe der Taunusanlage / Junghofstraße, keine 50 Meter weiter an der nächsten roten Ampel zogen die Beamten die beiden Raser aus dem Verkehr und setzten der gefährlichen Fahrt ein Ende. Am Steuer der Mercedes AMG saßen ein 21- und ein 22-Jähriger, die sowohl die Fahrzeuge als auch ihre Führerscheine an die Polizisten aushändigen mussten. Bis auf Weiteres dürfen die jungen Männer kein Auto mehr fahren, die beiden Wagen wurden vom Abschleppdienst abgeholt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegales Straßenrennen dauern an.

