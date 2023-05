Frankfurter Basketballer steigen aus Bundesliga ab

Frankfurts Lukas Wank (l) gegen Ulms Juan Nunez. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt steigen aus der Basketball-Bundesliga ab. Der deutsche Meister von 2004 gewann am Sonntag am letzten Spieltag der Hauptrunde zwar bei der BG Göttingen mit 88:82 (38:47), muss aber dennoch den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der Mitteldeutsche BC gewann im Parallelspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 79:

Göttingen - 69 (34:39) und bleibt damit erstklassig.

Medi Bayreuth stand bereits zuvor als erster Absteiger fest. Den letzten Playoffplatz sicherten sich die Chemnitz 99ers, die das entscheidende Duell bei den MLP Academics Heidelberg mit 81:74 (36:40) gewannen und nun auf die Telekom Baskets Bonn treffen. dpa