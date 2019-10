Frankfurter Integrationszentrum vermietet Räume kostenlos

Sandra Busch

Sandra Busch ist Redakteurin im Ressort Frankfurt & Rhein-Main der Frankfurter Rundschau. Sie recherchiert und schreibt vor allem über Schule, Kinderbetreuung und Bildung. Wohnt in: Frankfurt a.M. Am liebsten bin ich: am Meer. Das einzige Manko an Frankfurt ist, dass es nicht dort liegt. Dabei seit: 2005

s.busch@fr.de