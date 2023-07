Frankfurter Lyriker Piekar in Klagenfurt ausgezeichnet

Schriftsteller Martin Piekar während der Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises. © Gert Eggenberger/APA/dpa

Der Frankfurter Lyriker Martin Piekar ist bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt mehrfach ausgezeichnet worden. Der aus Bad Soden am Taunus stammende 32-Jährige gewann am Sonntag mit seiner Hommage an seine verstorbene polnische Mutter nicht nur den von der Jury vergebenen Kelag-Preis (10.000 Euro). Der emotionale und persönliche Text setzte sich auch in der Online-Abstimmung für den Publikumspreis (7000 Euro) durch.

Klagenfurt/Frankfurt - Bei dem Literaturwettstreit lasen zwölf Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von Donnerstag bis Samstag ihre Texte vor. Die wichtigste Auszeichnung - den Ingeborg-Bachmann-Preis - bekam die deutsche Autorin Valeria Gordeev aus Tübingen. dpa