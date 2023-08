Frankfurter Oktoberfest 2023: Zelt-Aufbau beginnt – Tickets werden knapp

Von: Maibrit Schültken

Teilen

Das Frankfurter Oktoberfest steht in den Startlöchern, die Festzelte werden schon aufgebaut. Schaulustige sollten jetzt schnell sein.

Frankfurt - Bald heißt es wieder „O’zapft is!“ Aber nicht nur in München, sondern auch in Frankfurt kommen Schlagerfans und Partyfreunde auf ihre Kosten. Vom 6. September bis 8. Oktober eröffnen auch hier wieder die Bierzelte. Besucher dürfen sich auf ein buntes Spektakel beim Frankfurter Oktoberfest freuen – von Mickie Krause bis zur klassischen Tracht-Nacht, oder einfach einer Fahrt mit dem Riesenrad ist für jeden was dabei.

In der Mainmetropole ist man schon so gut wie bereit: Der Zelt-Aufbau hat begonnen und auch der Kartenverkauf läuft auf Hochtouren. Wer noch dabei sein will, sollte jetzt schnell sein. „Inzwischen haben wir mehr als 80 Prozent der verfügbaren Tickets verkauft, unsere drei beliebten Tracht-Nächte sind sogar schon ausverkauft“, so Kai Mann, Partner der beiden Festwirte Dennis und Patrick Hausmann.

Tickets für den guten Zweck Die letzten Einzel- und Gruppentickets sind online auf www.frankfurter-oktoberfest.de oder an Vorverkaufsstellen sowie unter der Tickethotline 069/809 203 28 erhältlich. Mit jedem Ticketkauf unterstützen die Gäste einen guten Zweck, denn jeweils ein Euro fließt in ein Schulprojekt in der Dominikanischen Republik, das von der gemeinnützigen Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help realisiert wird.

Frankfurter Oktoberfest: Hessen-Derby sorgt für weniger Zeit beim Zelt-Aufbau

Das Hessen-Derby Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98, das noch am 20. August stattgefunden hat, verpasste dem Aufbau einen kleinen Dämpfer. „In diesem Jahr können wir erst später als sonst mit den Aufbauarbeiten beginnen“, teilte Dennis Hausmann mit. „Wir können erst loslegen, wenn das Hessen-Derby durch ist. Normalerweise brauchen wir mindestens drei Wochen, bis das Zelt steht. Das wird Rekordzeit.“ Davon lassen sich die Organisatoren jedoch nicht ins Bockshorn jagen und haben statt 30 in diesem Jahr 40 Personen zum Aufbau engagiert.

Schon Ende August sind 80 Prozent der Karten fürs Frankfurter Oktoberfest vergriffen. © Andreas Arnold/dpa

Das Festgelände in Frankfurt ist insgesamt etwa 12.500 Quadratmeter groß. Die Festzelte und eine angeschlossene Küche auf dem Platz vor dem Deutsche-Bank-Park bedecken davon allein 6.000 Quadratmeter. Angestellt sind rund 50 Kellnerinnen und Kellner sowie 30 Securitykräfte, die für die Sicherheit der Gäste sorgen sollen.

Highlights in Frankfurt - Darauf dürfen sich Besucher beim Oktoberfest am Deutsche Bank Park freuen

Das Frankfurter Oktoberfest verspricht ein buntes Programm. Botschafter Stefan Mross und Hauptact Mickie Krause eröffnen das Event. Später sorgen dann unter anderem Jimmie Wilson and the Weather Girls, Oli P. und Heino für Stimmung. Und wer weiß, welcher Überraschungsgast es in diesem Jahr noch auf die Bühne schafft. Beim Frankfurter Oktoberfest 2022 stand auf einmal Ed Sheeran mit Lederhose und mit Maßkrug im Festzelt und gab ein ungeplantes Aftershow-Ständchen nach seinem Konzert im Waldstadion.

Schon jetzt mindestens 1000 Euro wert: Der Bierkrug, aus dem Ed Sheeran auf dem Frankfurter Oktoberfest trank. © Peter Hartenfelser/Imago

Die Münchner Wiesn ist das weltweit größte Volksfest. In Dirndl und Lederhosen tummelt sich auf der Theresienwiese stets das Who-is-Who der Stadt und das in diesem Jahr schon zum 188. Mal. Von Bierzelt bis Fahrgeschäft kommt hier jeder auf seine Kosten. In den 17 großen und 21 kleinen Festzelten geht vom 16. September bis 3. Oktober die Post ab. Traditionell ist auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Anstich vor Ort. (Maibrit Schültken)