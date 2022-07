Frankfurts Basketballer in Zukunft ohne McLean und Ponitka

Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners aus Frankfurt wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr auf Jamel McLean und Marcel Ponitka zurückgreifen können. Beide in der abgelaufenen Spielzeit verpflichteten Akteure verlassen die Hessen zur neuen Saison, wie die Skyliners am Dienstag mitteilten. Den 34 Jahre alten McLean zieht es nach Japan zu den Kumamoto Volters.

Frankfurt/Main - Ponitka (24) wechselt in die spanische Liga, wo er für Zaragoza auflaufen wird. dpa