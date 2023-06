Frankfurts Basketballer verpflichten Talent Albrecht

Ein Basketball landet im Korb. © Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Bundesliga-Absteiger Skyliners Frankfurt hat Basketball-Talent Bruno Albrecht verpflichtet. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, erhält der 21 Jahre alte Guard einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eine dritte Spielzeit. Albrecht war in der abgelaufenen Saison der beste deutsche Korbjäger in der ProB. Der gebürtige Cottbuser kommt von den insolventen White Wings Hanau.

Frankfurt/Main - Der zuletzt an die Hamburg Towers verliehene Len Schoormann verlässt dagegen die Frankfurter und schließt sich den EWE Baskets Oldenburg an. dpa