Frankfurts Koch will zurück in die Nationalmannschaft

Deutschlands Robin Koch spielt den Ball. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurts neuer Abwehrchef Robin Koch (26) hofft auf eine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft. „Es kann schon positiv sein, wieder hier in Deutschland in der Bundesliga zu spielen“, sagte der aus England zu den Hessen gewechselte Koch der „Sport Bild“. Er verwies auf das Beispiel seines neuen Mannschaftskollegen Mario Götze, der nach seiner Rückkehr auch wieder nominiert worden sei.

Frankfurt/Main - „Das hat bei meinen Überlegungen irgendwo schon eine Rolle gespielt. Aber letztlich zählt nur die Leistung auf dem Platz - und nicht anderes, egal wo“, betonte Koch.

Bundestrainer Hans Flick hatte ihm zum Geburtstag am 17. Juli geschrieben und dabei auch einen guten Start in Frankfurt gewünscht. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Koch für eine Saison von Leeds United ausgeliehen. Sein Vertrag beim englischen Premier-League-Absteiger endet im Sommer 2024. Koch absolvierte sein bislang letztes von acht Länderspielen im Juni 2021 beim 1:1 gegen Dänemark. dpa