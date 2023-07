Frankfurts Sow bei Lazio gehandelt: Kamada weiter vereinslos

Frankfurts Daichi Kamada (r) jubelt nach seinem Tor zum 1:2 mit Frankfurts Djibril Sow (l). © Tom Weller/dpa/Archivbild

Bei Pokalfinalist Eintracht Frankfurt zeichnet sich ein weiterer Abgang in diesem Sommer ab. Mittelfeldspieler Djibril Sow steht nach Informationen des italienischen Transferjournalisten Fabrizio Romano vor einem Wechsel zum italienischen Topclub Lazio Rom. Die beiden Vereine befinden sich in „fortgeschrittenen Gesprächen“. Die Eintracht hofft demnach auf eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro.

Windischgarsten - Sow war in den vergangenen Jahren Teil des Eintracht-Erfolgsteams, das 2022 die Europa League gewann und 2023 das DFB-Pokalendspiel bestritt. Sport-Vorstand Markus Krösche deutete im Trainingslager in Windischgarsten in Österreich bereits an, dass bei Sow und Stürmer Rafael Borré ein Abgang bevorstehen könnte. „Es kann sein, dass bei beiden jetzt etwas passiert“, sagte Krösche.

Sow wäre nach Evan Ndicka (AS Rom) und Daichi Kamada der nächste Stammspieler, der die Eintracht verlässt. Für ihn wurde in Ellyes Shkiri bereits ein Nachfolger verpflichtet. Kamada hat noch keinen neuen Verein gefunden. Der japanische Nationalspieler wurde bei mehreren Topvereinen - darunter Borussia Dortmund und AC Mailand - gehandelt, ist aber noch auf dem Markt. Kamadas Vertrag in Frankfurt war ausgelaufen. „Mich überrascht es schon, dass der Wechsel nach Mailand geplatzt ist. Letztendlich muss man sehen, wie sich Daichi entscheidet. Das ist seine persönliche Entscheidung“, kommentierte Krösche. dpa