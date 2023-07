Weiter Personalprobleme: Fraport-Chef kündigt verlängerte Gepäck-Wartezeiten an

Von: Niklas Hecht

Am Flughafen Frankfurt wird diesen Sommer zwischen Gepäck von Umsteigern und Aussteigern unterschieden. Die Personallage ist weiterhin schlecht.

Frankfurt - Die Sommerferien in Hessen sind noch keine Woche alt, da knirscht und knarzt es am Flughafen Frankfurt schon wieder gewaltig. Nachdem der vergangene Sommer von Reise-Chaos, langen Wartezeiten und verschwundenen Koffern geprägt gewesen war, hatten Reisende für 2023 an Deutschlands größtem Airport eigentlich auf Besserung gehofft. Doch daraus wird wohl erst einmal nichts. „Es kann sein, dass aussteigende Passagiere auf ihre Koffer warten müssen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte, jetzt dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Das Gepäck von weiterreisenden Fluggästen werde priorisiert behandelt. Passagiere, die ihren Anschlussflug erreichen müssten, hätten Vorrang. Mit der Priorisierung reagiert Fraport auf die anhaltenden Personalprobleme am Flughafen. Seit den massiven Entlassungen während der flugarmen Corona-Zeit fehlt es dem Airport an Arbeitskräften. Während der Pandemie trennte sich Fraport von rund 4000 Mitarbeitern, rund ein Fünftel der damaligen Belegschaft. Bis heute hat Fraport es nicht geschafft, diese Lücke wieder zu schließen. Entsprechend händeringend sucht der Frankfurter Flughafenbetreiber nach Personal.

Flughafen Frankfurt: Fraport-Chef setzt Hoffnung in ausländische Fachkräfte

Gute Mitarbeiter zu finden und zu halten, sei die größte Herausforderung, erklärte Schulte gegenüber dem Spiegel. Hoffnung setzt der Fraport-Chef in Fachkräfte aus dem Ausland. Neue Arbeitskräfte, etwa aus Spanien und Griechenland, sollen das während der Pandemie abgewanderte Personal kompensieren. Noch vor wenigen Wochen gab sich Schulte gegenüber dem Handelsblatt „vorsichtig optimistisch“, den Passagieren in diesem Jahr eine „deutliche Verbesserung“ präsentieren zu können. Mit Blick auf die angekündigte Priorisierung von Koffern bleibt abzuwarten, inwiefern der Sommer 2023 aus Passagier-Perspektive tatsächlich besser wird, als das vergangene Jahr.

Reisende stehen am Flughafen Frankfurt Main beim Einchecken in einer langen Schlange. © Andreas Arnold/dpa

Damals hatten sich tausende von Gepäckstücken am Flughafen teils tagelang gestapelt. Die Besitzer waren entweder schon weitergeflogen, oder ohne ihre Koffer nach Hause gefahren.

Flughafen Frankfurt: Dutzende Tochterfirmen ausgegliedert

Ein Grund für schwierige Suche nach Mitarbeitern dürften die Arbeitsbedingungen des Bodenpersonals am Flughafen sein. Schulte hat in den vergangenen Jahren dutzende Tochterfirmen ausgegliedert, wie der Spiegel berichtet. Sicherheit, Beladen, Enteisen - all diese Aufgaben firmierten einst unter dem großen Fraport-Dach, werden inzwischen aber von Personal erledigt, das bei ausgegliederten Unternehmen angestellt ist. Das spart zwar Geld, die schlechten Arbeitsbedingungen am Boden erschweren aber auch die Suche nach fähigem Personal. Und erhöhen nebenbei die Streikbereitschaft der Beschäftigten.

„Die Passagiere sehen nur, wie ihr Gepäck übers Band läuft“, zitiert der Spiegel Betriebsrat Paul Lasop. „Aber sie haben keine Vorstellung davon, wie Mitarbeiter es von Hand verladen und auf Rollwagen zum Flieger schieben. Das ist Stress pur.“ Im Februar stand der Flughafen aufgrund eines Verdi-Streiks einen ganzen Tag komplett still. (nhe)

