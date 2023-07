Frau bei Unfall in Baustellenbereich auf A5 schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der A5 bei Hattenbach ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Autofahrerin sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 48-Jährige sei in einem Baustellenbereich von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr auf eine Schutzplanke auf. Nach etwa zehn Metern kippte das Auto von der Planke weg und blieb auf der Fahrerseite liegen.