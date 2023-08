Frau soll ältere Nachbarn bestohlen haben: Hoher Schaden

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine 59 Jahre alte Frau soll in Frankfurt Schmuck und eine Uhr im Wert von mehr als 50.000 Euro bei zwei älteren Nachbarn gestohlen haben. Die Frau habe mutmaßlich ein Vertrauensverhältnis zu den hilfsbedürftigen, teils demenzkranken Nachbarn ausgenutzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei nahm die 59-Jährige am Mittwoch fest, nachdem Angehörige der beiden verstorbenen Nachbarn die Frau angezeigt hatten.

Frankfurt - Die Verdächtige hatte sich um die beiden Senioren gekümmert, die im Januar dieses Jahres kurz nacheinander gestorben waren. Sie habe als Einzige Schlüssel zu den jeweiligen Wohnungen der 87-Jährigen und des 80-Jährigen besessen. Nach deren Tod seien Angehörigen fehlende Wertgegenstände aufgefallen.

Bei der 87-Jährigen fehlten demnach eine Münzsammlung und Schmuck im Wert von etwa 50.000 Euro, bei dem 80-Jährigen eine Armbanduhr im Wert von 5000 Euro. In der Wohnung der 59-Jährigen fanden die Ermittler schließlich Bargeld sowie den in Vasen versteckten Gold- und Silberschmuck der 87-Jährigen, wie es hieß. dpa