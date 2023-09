Frau stürzt am Berg und verletzt sich schwer

Teilen

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine Wanderin ist beim Aufstieg zum Wiesbadener Neroberg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr barg die Frau mit einem Spezialgerät. Die Frau war am Freitagabend auf einem Wanderweg zwischen der Berg- und Talstation der Nerobergbahn verunglückt. Aufgrund der Verletzung war ein eigenständiger Abstieg nicht mehr möglich.

Wiesbaden - Die Einsatzkräfte machten sich vom Tal aus mit Beleuchtungsgerät auf den Weg zur Patientin. Sie wurde etwa auf halbem Weg zwischen den beiden Stationen „vorbildlich“ von einer Ersthelferin betreut, wie die Feuerwehr berichtete. Das Rettungsteam begann noch vor Ort mit der notfallmedizinischen Versorgung.

Um die Frau ins Tal zu bringen, setzte die Feuerwehr ein kleines und wendiges Spezialfahrzeug für unwegsames Gelände ein. „Da der Weg von der Talstation aus zu eng zum Befahren war, wurde das geländegängige Spezialfahrzeug auf den Neroberg verlegt und konnte von dort über den schmalen Wanderweg bis zur Patientin vorfahren“, so die Feuerwehr. „Sie wurde in einer sogenannten Schleifkorbtrage gelagert und konnte anschließend auf der Ladefläche des Fahrzeugs schonend zurück zu Bergstation gefahren werden.“ Dort stand ein Rettungswagen bereit, der die Frau in ein Wiesbadener Krankenhaus transportierte. dpa