Frau verfolgt und in Wohnung schwer verletzt: Prozessbeginn

Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Weil er eine Frau brutal attackiert haben soll, steht ein 27-Jähriger seit Mittwoch wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Frankfurt. Laut Anklage verfolgte der Mann im Februar vergangenen Jahres eine 43 Jahre alte Frau in Frankfurt, die sich auf dem Heimweg befand. Schließlich drang er in die Wohnung der überraschten Frau ein.

Frankfurt/Main - Der Mann biss dem Opfer laut Anklage zunächst in die Augenbraue und fügte der Frau dann mehrere Stichverletzungen im Gesicht und am Oberkörper zu. Sie konnte sich blutüberströmt zu Nachbarn retten. Die Frau, die am ersten Verhandlungstag im Zeugenstand vernommen wurde, leidet eigenen Angaben zufolge seither an massiven psychischen Problemen.

Der Angeklagte schwieg zunächst zu den Vorwürfen. Wegen mutmaßlich massiven Drogenkonsums steht auch eine eingeschränkte Schuldfähigkeit bei ihm im Raum. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst sechs Verhandlungstage bis Ende Juni terminiert. dpa